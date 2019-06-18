ревью

От Александра Кузнецова до Виктории Толстогановой

«Латифа» расскажет об инцисских татарах, живущих у Шайтан-Озера, на которых наступает цивилизация.

Валюта прекратила существование в 1998 году.

Потерявшая сына мать с помощью чёрной магии создает себе нового ребёнка.

Две самые яркие и сумасбродные картины из конкурса фестиваля

Кинотавр-2019: Русский - значит (не)покорный. «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Гроза» Григория Константинопольского

Рецензии на фильмы

«Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women

«Тор» Крис Хемсворт и «Валькирия» Тесса Томпсон снова в деле