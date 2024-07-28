«Четыре четверти»

Ты не понимаешь, за что? Ты не можешь рассказать, ты не видишь выхода... Как спастись от домашнего насилия? Как обрести надежду?
Тебе говорили: «Стерпится – слюбится», «Молчание – золото», «Не выноси сор из избы»? И теперь ты не знаешь, как жить дальше и кто может помочь? Все ответы на вопросы найдешь в «Кризисном центре»!
Ремейк классического аниме о гендерных изменениях и боевых искусствах
История о войне и мире, любви и утратах, чести и достоинстве и о том, чем человек готов пожертвовать ради семьи
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