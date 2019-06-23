«Голем: Начало». Трейлер №2

Новости кино
Режиссёр дебютирует в мультипликационном кино постановкой фильма «Уменьшение Трихорна».
Ролики фильмов
Женщина по имени Ханна создает древнее чудовище, используя тело покойного сына.
Новости кино
Главную роль в ребуте молодёжного хоррора 1996 года доверят Кэйли Спэни.
Новости кино
Картина Кантемира Балагова
также выйдет в прокат Бельгии, Люксембурга, Литвы, Латвии, Эстонии, Греции, Румынии, Турции и других стран.
Новости кино
Новое творение культовой студии выйдет в прокат 19 мая 2020 года.
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«Крепкий орешек», «Кобра», «Механик» и другие герои нашей и вашей молодости
Лайфстайл
Актёр провёл сутки на максимально допустимой глубине
Ролики фильмов
Конструктор автомобилей Ли Пейс
хочет сделать спорткар с «крыльями».
Спутник телезрителя
23 июня, 13:00, Пятница
Ролики фильмов
Вспыш и чудо-машинки борются с простудой.
Фестивальная колонка
Международный анимационный фестиваль в Аннеси стал по-настоящему индустриальным
Интервью
Актриса – об «Одессе» Валерия Тодоровского и собственных режиссерских амбициях
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