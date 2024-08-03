«Тайна самоубийцы»

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3 августа «Братья» Мишель отправляется на канадский Великий Север, чтобы разыскать своего родного брата Патриса

3 августа «Планета Джанет» Увлеченная идеями хиппи, Джулианна Николсон легко влюбляет в себя мужчин и дружит со всеми вокруг. Получится ли у неё найти общий язык со своей замкнутой 11-летней дочерью?

3 августа «Белые сны» Учёные-полярники Юра и Коля охраняют природу и делают жизнь за полярным кругом комфортнее с помощью своих изобретений