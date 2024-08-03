«Планета Джанет»

Новости кино
Съемки детективной экшен-комедии проходили в Сочи
Лайфстайл
Актриса была против отправки детей за границу
Новости кино
В центре сюжета — киберпреступление, повлекшее за собой необратимые последствия
Лайфстайл
Его госпитализировали с травмой головы
Интервью
Сценарист «Она такая классная» — о стигматизации РАС, культе музыки, Льве Зулькарнаеве и поиске историй
Новости кино
Актеры появятся в семейном кино
Спутник телезрителя
3 августа, 16:35, СТС
Спутник телезрителя
В ночь со 2 на 3 августа, 00:30, Кино ТВ
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