«Белые сны»

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Учёные-полярники Юра и Коля охраняют природу и делают жизнь за полярным кругом комфортнее с помощью своих изобретений

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