«Битва пап»

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Необычный хоррор с Хантер Шафер и ножом-бабочкой

Мастер неожиданных финалов решил удивить в самом начале

План-Шьямалан: «Ловушка» — крепкий триллер с Джошем Хартнеттом, который играет Супермена-маньяка

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Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна»

Премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году