что почитать?

Интервью Егор Корешков: «Я бы хотел видеть больше экспериментального кино, выходящего за рамки стандартных тем и форматов» Актер – о фильме «Сломя голову», античной литературе и лаборатории в рамках фестиваля «Одна шестая»

Лайфстайл «Я уступала ему, потому что он умнее»: Мария Голубкина о воспитании детей с Николаем Фоменко Актриса была против отправки детей за границу

Новости кино Рузиль Минекаев и Ева Смирнова станут братом и сестрой в анимационном фильме «Как приручить бизона» Актеры подарили голоса главным персонажам

Интервью Кирилл Дышловой: «Автор должен служить истории» Сценарист «Она такая классная» — о стигматизации РАС, культе музыки, Льве Зулькарнаеве и поиске историй

Спутник телезрителя «Афера по-американски»: Много шума из париков В ночь со 2 на 3 августа, 00:30, Кино ТВ