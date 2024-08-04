Интервью
Актер – о фильме «Сломя голову», античной литературе и лаборатории в рамках фестиваля «Одна шестая»
Лайфстайл
Актриса была против отправки детей за границу
Новости кино
Актеры подарили голоса главным персонажам
Спутник телезрителя
4 августа, 16:00, Hollywood
Лайфстайл
Премьера сериала «Игры»
Интервью
Сценарист «Она такая классная» — о стигматизации РАС, культе музыки, Льве Зулькарнаеве и поиске историй
Спутник телезрителя
В ночь со 2 на 3 августа, 00:30, Кино ТВ
Новости кино
В центре сюжета — киберпреступление, повлекшее за собой необратимые последствия
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