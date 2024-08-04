Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«План Б»

трейлер

4 августа 2024
Пытаясь помочь младшему брату пройти кинопробы, Сергей Овчинников попадает на кастинг в кино

«Этерна». Тизер-трейлер
«Избавление». Трейлер на английском языке
«Лучшее рождественское представление на свете». Трейлер на английском языке
«1992». Трейлер на английском языке
«Грибной щенок». Трейлер на японском языке

видео добавил посетитель Yevgeniya
персоны
Евгений Баранов (II)Егор ОвчинниковСергей ОвчинниковАнна ПавлютинаДмитрий Пчела
фильмы
План Б

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

2+2
комедия
Италия, 2023
Астрал. Проклятие Лилит
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Кукушка
триллер, фильм ужасов
Германия, 2024
Шкатулка дьявола 3. Воскрешение
фильм ужасов
Великобритания, 2024
Бордерлендс
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
Великобритания, Венгрия, США, 2024
Мой дикий друг
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Ячейка общества
драма
Россия, 2024
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram