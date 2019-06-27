«Трудности выживания»

ревью

В Москве стартовали съёмки первого сериала от создателей КВН.

Актёр экранизирует для Netflix научно-фантастический роман «Доброе утро, полночь» с собой в главной роли.

В Ельцин Центре состоятся творческие встречи с Кантемиром Балаговым и Юрием Быковым

Девятый сезон Московского театра мюзикла откроется спектаклем в воздухе

Видео со съёмок фильма на Ямайке.

Интервью

Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь»

Лучшая актриса «Кинотавра» – о фильме «Выше неба» Оксаны Карас, сценах с Алексеем Аграновичем и отношениях с детьми