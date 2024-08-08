«Весьма непрост»

Лайфстайл
Эта эфирная неделя станет финальной
Главная тема
Разбираемся в нарративе игровой вселенной, перенесенной на киноэкраны
Лайфстайл
Фестиваль поп-культуры BUBBLE Weekend
Рецензии на фильмы
Необычный хоррор с Хантер Шафер и ножом-бабочкой
Спутник телезрителя
5 августа, 23:15, ТВ-3
Новости кино
Детектив снимали в Санкт-Петербурге и в Сочи
Интервью
Звездная актриса — о мире «Бордерлендс», своей роли и работе с Кейт Бланшетт
Интервью
Режиссер и сценарист – об «Ячейке общества», взгляде на новое поколение и серьезном разговоре со зрителем
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