«Дети перемен». Тизер

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Юрий Стоянов сыграет бывшего олимпийского чемпиона по фехтованию в продолжении фильма «На острие»

Детектив снимали в Санкт-Петербурге и в Сочи

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