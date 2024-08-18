«Револьвер»

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Драйв, драма и душевность в одном флаконе

Мир криминала: вся правда о Южной Корее в лихом гангстерском кино

Третий сезон выйдет на Кинопоиске

Продолжение «Триггера» с Максимом Матвеевым стартует 19 сентября

«Лекарь. Ученик Авиценны»: Парфюмер на Агоре

«Бендер: Начало»: Командовать парадом будет Безруков

Смотр откроется в Калининграде уже на следующей неделе

Концерт Юлии Пересильд и посвящение Сергею Соловьеву: фестиваль «Короче» объявил программу мероприятий

Южнокорейская суперзвезда — о народных героях, франшизе «Криминальный город» и травмах

Ма Дон Сок: «Рокки был моим героем в школьные годы»

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Сразу три новые дорамы станут доступны для просмотра в России

Релизы появятся в онлайн-кинотеатре Иви следом за эфиром в Корее