ревью

Рецензии на фильмы «Курск»: «Нельзя уйти – повторится Чернобыль!» Не самый удачный, но и не самый плохой фильм о российской трагедии

Интервью Лили Шерозия: «Самое важное в маркетинге — не врать» Маркетинг-директор канала ТВ-3 о диджитале, успехах российского контента, зарплатах, индустрии развлечений, работе с эмоциями и геймификации рекламы.

Ролики фильмов «Синяя бездна 2» Пять отчаянных девушек-дайверов сталкиваются с самым кровожадным видом акул.

Новости кино Александр Паль и Мария Шалаева сыграли в комедии про несчастливых счастливцев 11 июля на ТНТ-Premier состоится премьера сериала «Бихэппи».

Ролики фильмов «Вдох-выдох» Вернувшаяся из тюрьмы женщина пытается завоевать доверие близких.