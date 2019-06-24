«Здрасьте, я ваш папа!»

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Лучше смешить людей профессионально, чем вызывать смех своим непрофессионализмом
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Новости кино
За производство адаптации отвечают создатели игры Рэнд и Робин Миллеры.
Новости кино
Выдающемуся советскому и российскому режиссёру чилийского происхождения было 70 лет.
Новости кино
Пилотную серию заказал канал USA Network.
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Авторская анимация на фестивале в Аннеси
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«Бассейн», «Сто дней после детства», «Выше неба» и другие судьбоносные встречи под палящими лучами
Рецензии на фильмы
Не самый удачный, но и не самый плохой фильм о российской трагедии
Интервью
Маркетинг-директор канала ТВ-3 о диджитале, успехах российского контента, зарплатах, индустрии развлечений, работе с эмоциями и геймификации рекламы.
Ролики фильмов
Пять отчаянных девушек-дайверов сталкиваются с самым кровожадным видом акул.
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