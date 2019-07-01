Обзор сериалов
Паршивенькая американская докудрама про жизнь и смерть Николая II
Спутник телезрителя
7 июля, 23:30, Первый канал
Новости театра
Евгений Марчелли ставит спектакль с Константином Райкиным.
Новости кино
Ранее лента получила гран-при «Кинотавра».
Лайфстайл
Актеры театра «Квартет И» обсудили взаимоотношения женщин и мужчин
Ролики фильмов
Избалованный богатый пёс по кличке Принц оказывается на улице, и ему приходится учиться выживать.
Новости кино
Подробностей проектов пока немного.
Ролики фильмов
Франсуа Сивиль
вынужден вновь завоевывать сердце своей девушки, чтобы вернуть прежнюю жизнь.
Новости кино
Концерт состоится в клубе «16 Тонн».
Ролики фильмов
История крутого и неотразимого супершпиона Лэнса Стерлинга с голосом Уилла Смита
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Ролики фильмов
Любовь Аксёнова
становится пациенткой реабилитационной клиники для алкоголиков и наркозависимых.
Спутник телезрителя
6 июля, 20:20, ТНТ
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