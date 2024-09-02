«Властелин колец: Война рохирримов». Трейлер на английском языке

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Актёры познакомились два года назад

Сценарист сериала «Третье сентября» – о Шуфутинском, временной петле и свадьбе

Максим Кудымов: «Когда я слушал шансон, соседи, наверное, подумали, что я в запое»

В фильме также сыграли Настасья Самбурская и Татьяна Орлова

«Солнце скоро выйдет»: Оксана Акиньшина в трейлере фильма «За слова отвечаю» про инфоцыганку, оказавшуюся в тюрьме

Обзор сериалов

Снова в школу: почему стоит пересмотреть сериал «Первый класс» с Хлыниной, Чиповской и Лядовой

Перед 1 сентября вспоминаем об одном из самых ярких сериальных проектов текущего года