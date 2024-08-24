«Залётная вечеринка». Трейлер на английском языке

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Многие считают, что Анна Пересильд одевается «не по возрасту»

«Пусть идёт своей дорогой»: Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её 15-летнюю дочь за «взрослые» наряды

Актрисе досталась главная роль в экранизации бестселлера Беллы Маки «Как убить свою семью»

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Девушки-пони, ёкаи, пришельцы и новый «Властелин колец»: главные новости аниме за неделю

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