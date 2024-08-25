«Идеальная половинка». Трейлер на английском языке

Новости кино
Премьера второй части сериала состоится на Пятом канале 25 августа
Новости кино
И другие интересные инфоповоды: от наград и некрологов до мягкой маски для фанатов «ДжоДжо»
Рецензии на фильмы
В российской версии главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев
Спутник телезрителя
24 августа, 23:00, Дом Кино
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Куда приводит финансовая безграмотность
Спутник телезрителя
25 августа, 22:50, РТВ Любимое ино
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К 80-летию Сергея Соловьева – режиссера эпохи перемен
Новости кино
Канал подготовил для своих зрителей около 40 премьер
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