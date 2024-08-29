Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Император и убийца»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Заклятие. Реинкарнация отца»

трейлер

29 августа 2024
Айзек слышит голос и видит жуткий образ умершего отца. Ему необходимо выяснить, чего добивается его реинкарнация

«Незнакомцы в другой жизни». Трейлер №2 на японском языке
«Пилигрим-2». ТВ-ролик
«Я не могу без тебя»
«Вопль». Трейлер на испанском языке
«Чуть дыша». Трейлер с английскими субтитрами

видео добавил посетитель Sputnik

Самое интересное

персоны
Мэри ВудвайнЧарльз Эйткен
фильмы
Заклятие. Реинкарнация отца

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Деконструкция «Император и убийца»

Афиша кино >>

Самурай
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1967
Мой сосед Тоторо
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Япония, 1988
Все мои друзья мертвы
криминальный фильм, нуар (черный фильм)
Польша, 2020
Ларго Винч. Гнев прошлого
боевик, приключения, триллер, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Меган: К вашим услугам
научная фантастика, триллер
США, Болгария, 2024
Мы купили птицеферму
детский фильм, драма, комедия, семейное кино
Канада, 2023
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Счастливые дни
драма
Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?