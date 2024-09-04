«Ужасающий 3». Трейлер №3 на английском языке

Лайфстайл
Как звёздные родители провели первый день нового учебного года
Обзор сериалов
Псхологический триллер о насилии от авторов «Хрустального» и «Химеры» на ММКФ
Новости кино
В новогоднем фильме ТНТ обещает отсылки к «бондиане», «Бегущему по лезвию» и «Пиратам Карибского моря»
Спутник телезрителя
В ночь со 2 на 3 сентября, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Первое время актриса работала не совсем по профессии
Новости кино
Основой для мюзикла послужит популярный детский аудиоспектакль на стихи Владимира Высоцкого
по мотивам сказки Льюиса Кэрролла
Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 сентября, 00:30, РЕН ТВ
Новости кино
Компанию актрисе составили Александр Нестеров и Глеб Брандуков
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