что почитать?

С 26 сентября во всех кинотеатрах

Я всегда всё разруливаю: Сергей Светлаков живёт в отеле тайком в трейлере фильма «Беляковы в отпуске»

На медиаплатформе «Смотрим» вышел детектив «Лютик и Анютик» с Ириной Розановой и Еленой Цыплаковой

Актриса не стремится просто заработать

«Дело не в чеке»: Николь Кидман рассказала, почему снимается в кассовом кино

Юра Борисов и Ирина Старшенбаум отправились на «Девятую планету»

Сценарист сериала «Третье сентября» – о Шуфутинском, временной петле и свадьбе

Максим Кудымов: «Когда я слушал шансон, соседи, наверное, подумали, что я в запое»

Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева

Интервью

Ольга Медынич: «Нет никого глупее человека, который исключительно серьезно относится к себе и ко всему миру»

Популярная актриса – о сериале «Просто Михалыч», хулиганских сновидениях и юморе, без которого невозможна жизнь