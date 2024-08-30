«Совесть». Отрывок

Новости кино
Новости кино
Основой для мюзикла послужит популярный детский аудиоспектакль на стихи Владимира Высоцкого
по мотивам сказки Льюиса Кэрролла
Интервью
Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»
Обзор сериалов
Алексей Филимонов и Виктория Исакова верят в свою любовь
Спутник телезрителя
3 сентября, 20:00, СТС
Лайфстайл
Премьеры фильмов Луки Гуаданьино, Педро Альмодовара, Джона Уоттса, Брэйди Корбета и гала-вечер amfAR
Обзор сериалов
Псхологический триллер о насилии от авторов «Хрустального» и «Химеры» на ММКФ
Лайфстайл
Премьера фильма «Смотри на меня!»
обсуждение >>