«Тайна в её глазах»

Обзор сериалов
Перед 1 сентября вспоминаем об одном из самых ярких сериальных проектов текущего года
Новости кино
Премьера состоится уже 19 сентября
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Новости кино
Во втором сезоне сериала «Казачок» ей досталась роль Марины Мнишек
Интервью
Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии
Интервью
Сценарист сериала «Третье сентября» – о Шуфутинском, временной петле и свадьбе
Спутник телезрителя
1 сентября, 19:00 viju TV1000 русское
Спутник телезрителя
31 августа, 13:35, СТС
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