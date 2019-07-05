Ролики фильмов
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5 июля, 23:00, РЕН ТВ
Ролики фильмов
Барашек Шон вместе с внеземной гостьей Лу-Лой пытается предотвратить апокалипсис.
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Сдержанная драма о современном Казахстане, победившая в конкурсе ММКФ
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Он поставит первые два эпизода.
Новости кино
Звезда «Папиных дочек»
вернулась на СТС, чтобы сыграть в четвёртом сезоне комедийного сериала.
Ролики фильмов
Новости кино
19-летнюю солистку музыкального дуэта Chloe x Halle, сыгравшую в сериале «Повзрослевшие», утвердили на роль Ариэль.
Новости кино
Второй сезон киносериала выйдет на видеосервисе Start этой осенью.
Новости кино
Сериал выйдет на потоковом сервисе WarnerMedia.
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Заодно поясняем, есть ли жизнь после «Мстителей: Финал»
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