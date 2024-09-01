что почитать?

Актёры познакомились два года назад

«Чёрная молния»: Хотела на Канары, а везу тебя за МКАД

Интервью

Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет ненормально, и искусство на это реагирует»

Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии