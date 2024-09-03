«Лиса». ТВ-ролик

что почитать?

Александре Никифоровой придется жить с новым мужем в сериале «Звезда»

Интервью

Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет ненормально, и искусство на это реагирует»

Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии