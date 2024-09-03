«Лиса». ТВ-ролик

Лайфстайл
Премьеры фильмов «Тихая жизнь», «Мария» и «Малышка»
Новости кино
Компанию актрисе составили Александр Нестеров и Глеб Брандуков
Интервью
Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии
Новости кино
Во втором сезоне сериала «Казачок» ей досталась роль Марины Мнишек
Новости кино
Она сыграла в остросюжетном детективе «Таксопарк 13»
Спутник телезрителя
31 августа, 13:35, СТС
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Новости кино
В фильме также сыграли Настасья Самбурская и Татьяна Орлова
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