«Танго на осколках». Тизер-трейлер

Интервью
Сценарист сериала «Третье сентября» – о Шуфутинском, временной петле и свадьбе
Лайфстайл
Премьеры фильмов «Тихая жизнь», «Мария» и «Малышка»
Лайфстайл
Актёры познакомились два года назад
Спутник телезрителя
В ночь с 30 на 31 августа, 00:05, ОТР
Интервью
Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии
Лайфстайл
Презентация нового сезона СТС
Новости кино
Она сыграла в остросюжетном детективе «Таксопарк 13»
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Во втором сезоне сериала «Казачок» ей досталась роль Марины Мнишек
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