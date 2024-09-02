«Танго на осколках». Тизер-трейлер

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Сценарист сериала «Третье сентября» – о Шуфутинском, временной петле и свадьбе

Максим Кудымов: «Когда я слушал шансон, соседи, наверное, подумали, что я в запое»

Актёры познакомились два года назад

В ночь с 30 на 31 августа, 00:05, ОТР

«Большая поэзия»: не бывает лирики без надрыва

Интервью

Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет ненормально, и искусство на это реагирует»

Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии