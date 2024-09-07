«Уоллес и Громит». Трейлер на английском языке

Рецензии на фильмы
Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний
Интервью
Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»
Новости кино
Лайфстайл
Премьеры фильмов Луки Гуаданьино, Педро Альмодовара, Джона Уоттса, Брэйди Корбета и гала-вечер amfAR
Новости кино
В прокат лента о популярной музыкальной группе выйдет 10 октября
Лайфстайл
Актёр опубликовал видео, на котором предлагает возлюбленной выйти за него замуж
Спутник телезрителя
5 сентября, 14:30, viju TV1000
Интервью
Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках
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