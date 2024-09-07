«Уоллес и Громит». Трейлер на английском языке

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Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи

Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»

В прокат лента о популярной музыкальной группе выйдет 10 октября

«Значит точно хит будет»: Влад Прохоров и Илья Русь в трейлере фильма «Руки вверх!»

Актёр опубликовал видео, на котором предлагает возлюбленной выйти за него замуж

Интервью

Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках