«Королева злодеев». Трейлер с английскими субтитрами

Спутник телезрителя
5 сентября, 14:30, viju TV1000
Интервью
Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках
Новости кино
Александр Богуславский
приступил к съемкам фэнтези для всей семьи, основанного на уральских легендах и сказках
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Презентация нового сезона PREMIER
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Премьера фильма «Любовь зла»
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Как проходят съемки фантастического блокбастера
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Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний
Новости кино
В картине снимается практически вся труппа Московского театра Олега Табакова и студенты театральной школы
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