«Поехавшие»

Новости кино
В картине снимается практически вся труппа Московского театра Олега Табакова и студенты театральной школы
Рецензии на фильмы
Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний
Новости кино
«Плевако» с Безруковым, «Чудо» с Янковским и Дубровский в маске Зорро
Лайфстайл
Саму актрису откровенные сцены не испугали
Лайфстайл
Премьера фильма «Любовь зла»
Новости кино
В прокат лента о популярной музыкальной группе выйдет 10 октября
Новости кино
Съемки сериала стартовали в Санкт-Петербурге
Интервью
Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»
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