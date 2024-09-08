«Поехавшие»

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Коммивояжер вынужденно останавливается в тихом городке, куда приезжают бандиты, находящиеся в бегах после недавнего ограбления банка

7 сентября

«Боец. Лучший из лучших»

Чемпион мира по боевым искусствам привык к простой жизни. Однако исчезновение двух его учеников приводит к столкновению с международной преступной группой