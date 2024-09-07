«Ограбление по-аризонски»

что почитать?

Псхологический триллер о насилии от авторов «Хрустального» и «Химеры» на ММКФ

Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале

Альтернативная реальность с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум: репортаж со съемок «Девятой планеты»

Также покажут новые сериалы с Анастасией Морозовской, Алексеем Гоманом и другими актерами

Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний

Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»

В прокат лента о популярной музыкальной группе выйдет 10 октября

«Значит точно хит будет»: Влад Прохоров и Илья Русь в трейлере фильма «Руки вверх!»

Интервью

Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках