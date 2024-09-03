Новости кино
Компанию актрисе составили Александр Нестеров и Глеб Брандуков
Обзор сериалов
Детский детективный сериал по мотивам книги Георгия Ланского «Варвара Смородина против зомби»
Новости кино
Основой для мюзикла послужит популярный детский аудиоспектакль на стихи Владимира Высоцкого
по мотивам сказки Льюиса Кэрролла
Спутник телезрителя
В ночь со 2 на 3 сентября, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Как звёздные родители провели первый день нового учебного года
Новости кино
На НТВ выходит новый сезон детективной драмы про майора Соболева
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Первое время актриса работала не совсем по профессии
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