«Боец. Лучший из лучших»

что почитать?

Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи

Псхологический триллер о насилии от авторов «Хрустального» и «Химеры» на ММКФ

Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале

В ночь с 4 на 5 сентября, 00:30, РЕН ТВ

В ночь с 6 на 7 сентября, 02:50, Наше Новое Кино

«Спасите Колю!»: Сказка про физрука и Иванушку-дурачка

«Как-то грустно все, не масштабно»: Гоша Куценко и Максим Матвеев в первой тизер-сцене «Чужих денег»

Интервью

Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках