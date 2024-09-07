«Боец. Лучший из лучших»

Рецензии на фильмы
Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний
Обзор сериалов
Псхологический триллер о насилии от авторов «Хрустального» и «Химеры» на ММКФ
Спутник телезрителя
5 сентября, 14:30, viju TV1000
Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 сентября, 00:30, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 сентября, 02:50, Наше Новое Кино
Новости кино
Интервью
Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках
Лайфстайл
Премьеры фильмов Луки Гуаданьино, Педро Альмодовара, Джона Уоттса, Брэйди Корбета и гала-вечер amfAR
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