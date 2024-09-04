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Как звёздные родители провели первый день нового учебного года
Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 сентября, 00:30, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
В ночь со 2 на 3 сентября, 00:30, РЕН ТВ
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Первое время актриса работала не совсем по профессии
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Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»
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Премьера фильма «Смотри на меня!»
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