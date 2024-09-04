«Просто Михалыч-2». ТВ-ролик №2

Интервью
Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»
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Самые ожидаемые интернет-релизы сентября по версии Кино-Театр.Ру
Спутник телезрителя
5 сентября, 14:30, viju TV1000
Лайфстайл
Первое время актриса работала не совсем по профессии
Спутник телезрителя
3 сентября, 20:00, СТС
Спутник телезрителя
В ночь со 2 на 3 сентября, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Мешают нормально работать
Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 сентября, 00:30, РЕН ТВ
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