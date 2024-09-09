«Кто она?»

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Бессменному ведущему и руководителю телепрограммы «КВН» было 82 года

«Круиз по джунглям»: Феминизм наткнулся на Скалу

Нетриумфальное возвращение Тодда Филлипса и Хоакина Феникса в Венецию

Я и моя тень! «Джокер: Безумие на двоих» — судебный мюзикл (внезапно)

«Плевако» с Безруковым, «Чудо» с Янковским и Дубровский в маске Зорро

Дата выхода «Фармы», много пилотов, полнометражных драм и комедий: PREMIER озвучил планы на новый сезон

Подросток колесит по России в поисках настоящего папы

Интервью

Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках