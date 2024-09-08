«Последний подозреваемый»

Новости кино
Александр Богуславский
приступил к съемкам фэнтези для всей семьи, основанного на уральских легендах и сказках
Рецензии на фильмы
Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний
Новости кино
В картине снимается практически вся труппа Московского театра Олега Табакова и студенты театральной школы
Лайфстайл
Саму актрису откровенные сцены не испугали
Новости кино
Съемки сериала стартовали в Санкт-Петербурге
Интервью
Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 сентября, 02:50, Наше Новое Кино
Спутник телезрителя
5 сентября, 14:30, viju TV1000
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