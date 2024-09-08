«Ужасающий 3». Трейлер №2

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Презентация нового сезона PREMIER
Интервью
Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках
Обзор сериалов
История самого известного русского герлз-бэнда
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Саму актрису откровенные сцены не испугали
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Как проходят съемки фантастического блокбастера
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В прокат лента о популярной музыкальной группе выйдет 10 октября
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Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний
Интервью
Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»
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