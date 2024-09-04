«Идеальная пара». Трейлер №2 на английском языке

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Альтернативная реальность с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум: репортаж со съемок «Девятой планеты»

«Плевако» с Безруковым, «Чудо» с Янковским и Дубровский в маске Зорро

Дата выхода «Фармы», много пилотов, полнометражных драм и комедий: PREMIER озвучил планы на новый сезон

Саму актрису откровенные сцены не испугали

«Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову»

Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»

Также покажут новые сериалы с Анастасией Морозовской, Алексеем Гоманом и другими актерами

Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний

Интервью

Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках