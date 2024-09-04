«Моя ужасная няня 2»

Новости кино
Режиссером мелодрамы выступил Сергей Сенцов
, снимавший «1703» и «Престиж»
Спутник телезрителя
5 сентября, 14:30, viju TV1000
Спутник телезрителя
В ночь со 2 на 3 сентября, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Первое время актриса работала не совсем по профессии
Лайфстайл
Мешают нормально работать
Интервью
Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»
Новости кино
Лайфстайл
Премьера фильма «Смотри на меня!»
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