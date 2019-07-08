«Плюс один»

ревью

В прокате с 26 марта 2020 года.

А где же Мушу? Лю Ифей спасает Китай в первом трейлере «Мулан»

Друзья решают притвориться влюбленной парой, чтобы посетить десять чужих свадеб.

Открытие пройдет сразу на двух площадках.

«Человек-паук: Вдали от дома». Актеры о фильме

«Миссия Невыполнима: Племя изгоев»: Не пытайтесь повторить это дома

Можно ли точно определить грань между нормальным человеком и сумасшедшим?

Киноистории обыкновенного безумия, или Сумасшедшие как самые нормальные люди вокруг

Новости кино

Курение убивает: Netflix откажется от демонстрации сигарет, в том числе электронных

В фильмах и сериалах с рейтингами TV-14 и PG-13 больше не будут курить.