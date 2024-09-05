Спутник телезрителя
5 сентября, 14:30, viju TV1000
Лайфстайл
Как звёздные родители провели первый день нового учебного года
Новости кино
Лайфстайл
Первое время актриса работала не совсем по профессии
Лайфстайл
Премьера фильма «Смотри на меня!»
Новости кино
В новогоднем фильме ТНТ обещает отсылки к «бондиане», «Бегущему по лезвию» и «Пиратам Карибского моря»
Новости кино
Режиссером мелодрамы выступил Сергей Сенцов
, снимавший «1703» и «Престиж»
Интервью
Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»
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