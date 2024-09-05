Лайфстайл
Как звёздные родители провели первый день нового учебного года
Новости кино
Новости кино
Режиссером мелодрамы выступил Сергей Сенцов
, снимавший «1703» и «Престиж»
Новости кино
На НТВ выходит новый сезон детективной драмы про майора Соболева
Интервью
Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»
Спутник телезрителя
3 сентября, 20:00, СТС
Новости кино
Основой для мюзикла послужит популярный детский аудиоспектакль на стихи Владимира Высоцкого
по мотивам сказки Льюиса Кэрролла
Новости кино
В новогоднем фильме ТНТ обещает отсылки к «бондиане», «Бегущему по лезвию» и «Пиратам Карибского моря»
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