«Марлен». Трейлер на немецком языке

Новости кино
Основой для мюзикла послужит популярный детский аудиоспектакль на стихи Владимира Высоцкого
по мотивам сказки Льюиса Кэрролла
Новости кино
В картине снимается практически вся труппа Московского театра Олега Табакова и студенты театральной школы
Лайфстайл
Мешают нормально работать
Новости кино
Лайфстайл
Премьера фильма «Смотри на меня!»
Интервью
Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках
Лайфстайл
Актёр опубликовал видео, на котором предлагает возлюбленной выйти за него замуж
Обзор сериалов
Псхологический триллер о насилии от авторов «Хрустального» и «Химеры» на ММКФ
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