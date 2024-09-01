«Марлен». Трейлер на немецком языке

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В картине снимается практически вся труппа Московского театра Олега Табакова и студенты театральной школы

Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева

«Зачем люди делают вид, что дети – цветы жизни?»: Саша Бортич пожаловалась на юных актёров

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу

Интервью

Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках