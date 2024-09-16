«Спираль». Трейлер №3 с английскими субтитрами

Новости кино
Лайфстайл
Перед телеведущим поставили одно условие
Рецензии на спектакли
На малой сцене показывают спектакль молодого режиссера из Китая
Лайфстайл
Спецпоказ фильма «Париж, Техас»
Лайфстайл
Телеведущего пугает возможность сойти с ума и ослепнуть
Интервью
Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию
Главная тема
Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
Интервью
Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви
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