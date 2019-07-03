«Там, где нас нет»

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Новости кино Анатолий Васильев покажет «Дорогу на Чаттанугу» на ВДНХ Показ и встреча с режиссером состоятся в летнем кинотеатре «Каро ВДНХ» 15 июля.

Новости кино Марьяна Спивак снимается в фильме Учителя про Цоя Режиссер «Матильды» приступил к съемкам новой картины.

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