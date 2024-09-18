«Драконий жемчуг Дайма». Трейлер №4 с английскими субтитрами

Интервью
Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию
Лайфстайл
Премьера откроет 99-й сезон
Лайфстайл
76-я церемония вручения премии
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 сентября, 00:25, СТС
Интервью
Режиссер сериала «Хор» о работе над проектом и личном опыте коллективного пения
Обзор сериалов
Телеканалы и платформы готовят премьеры и продолжения популярных проектов
Главная тема
От пса Баскервилей до секретных разработок военных
Спутник телезрителя
18 сентября, 20:00, Рен ТВ
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