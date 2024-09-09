«Пришелец»

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Спутник телезрителя «Спасите Колю!»: Сказка про физрука и Иванушку-дурачка В ночь с 6 на 7 сентября, 02:50, Наше Новое Кино

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу Обзор светской хроники

Лайфстайл Аллу Пугачёву и Максима Галкина* призвали лишить родительских прав Общественникам не понравились частые переезды пары и их детей

Новости кино Дата выхода «Фармы», много пилотов, полнометражных драм и комедий: PREMIER озвучил планы на новый сезон «Плевако» с Безруковым, «Чудо» с Янковским и Дубровский в маске Зорро

Обзор сериалов «Юг»: Крошка-сын к отцу пришел Подросток колесит по России в поисках настоящего папы

Новости кино Не стало Александра Маслякова Бессменному ведущему и руководителю телепрограммы «КВН» было 82 года