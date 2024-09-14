«Русские». ТВ-ролик №2

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Новая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»

После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере

Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей»

«Такой же отбитый, только постарше»: Юра Борисов вникает в проблемы подростков в тизере «Урока»

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«Она мне до­верила свою жизнь и судьбу»: Елизавета Базыкина о встрече с солисткой «Комбинации» Татьяной Ивановой

Актриса нашла у себя много общего со своим «прототипом»