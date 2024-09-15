«Русские». ТВ-ролик №3

что почитать?

Новости кино Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей» После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере

Главная тема Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана

Рецензии на фильмы «Вера»: Ромовая мама, или Морозная свежесть знакомого сюжета Новая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»

Рецензии на фильмы «Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги»: Величий нехочуха Каким получился сольный фильм о гениальном футболисте-лентяе

Лайфстайл У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок

Новости кино Объявлена дата выхода сериала «Последний богатырь. Наследие» Сказка стартует 27 сентября