«Русские». ТВ-ролик №3

Новости кино
После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере
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Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана
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14 сентября, 23:25, ОТР
Рецензии на фильмы
Новая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»
Рецензии на фильмы
Каким получился сольный фильм о гениальном футболисте-лентяе
Лайфстайл
В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок
Новости кино
Сказка стартует 27 сентября
Новости кино
На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат
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